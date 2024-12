Borsa | Milano fiacca -05% con l' Europa dopo Wall Street

Quotidiano.net - Borsa: Milano fiacca (-0,5%) con l'Europa dopo Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Mercati azionari del Vecchio continente in calo nella settimana delle decisioni della Federal reserve sui tassi, che saranno seguite da quelle della Banca d'Inghilterra e del Giappone.l'avvio dilapiù pesante è quella di Parigi, che scende dello 0,9% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da(-0,5%), con Londra e Amsterdam che cedono lo 0,4%. Poco sotto la parità Francoforte e Madrid. L'euro resta debole e fatica a tenere quota 1,05 contro il dollaro, mentre lo spread Btp-Bund è stabile sui 114 punti base. Sul fronte delle materie prime, il gas prosegue nel suo momento di forte calo e cede il 4% sotto i 40 euro al Megawattora. Negativo il petrolio, che scende di un punto percentuale a 70,5 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari, tra i titoli principali, prosegue lo scivolone di Stellantis che cede il 4,8% a 12,7 euro, con Iveco in calo di quattro punti.