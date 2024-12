Lettera43.it - Belloni, Caravelli e quell’imbarazzante topica del sostegno al regime siriano

Una mossa avventata, quantomeno poco lungimirante. Che solleva interrogativi non solo sulla catena decisionale, ma anche sull’etica della diplomazia italiana. Parliamo di ciò che il nostro Paese ha pensato bene di fare tre giorni prima della caduta di Bashar al-Assad, gettando ombre inquietanti sulla gestione della politica estera: e cioè esprimere ufficialmente vicinanza alin Siria e sottolineare l’importanza del supporto russo, come raccontato anche dal Foglio.Primo dicembre: arrivano le informazioni sui bombardamenti russiPer capire meglio il quadro bisogna ricostruire quei giorni concitati. Il primo dicembre al capocentro italiano di stanza in Libano sono arrivate notizie allarmanti: la Russia aveva intensificato il suo supporto a Bashar, bombardando perfino il collegio francescano Terra Sancta di Aleppo.