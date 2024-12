Liberoquotidiano.it - Banksy e la Madre ferita: buon Natale sotto le bombe

Mancano dieci giorni aè tornato in azione con un'opera straziante e potente sul suo account Instagram ufficiale. Una Madonna con Bambino, dolce e malinconica, viene brutalmente violata da un foro di ruggine che somiglia a un colpo di proiettile. Un'immagine classica che,lo sguardo di, si trasforma in una denuncia contro la violenza del mondo contemporaneo. Il seno colpito delladi Dio, simbolo della nutrizione e della vita, si carica di nuovi significati.sembra dire che la maternità stessa è in pericolo, soffocata dalla guerra e dalla brutalità. Nel contesto attuale, l'immagine non può non evocare la guerra a Gaza, dove madri e bambini, come un moderno Gesù e la sua Maria, vengono colpiti dalle, privati della speranza e della vita. Allo stesso modo è una metafora del genocidio dell'innocenza, in cui i bambini – simboli di futuro e rinascita – vengono nutriti con il veleno della guerra: paura, odio e morte.