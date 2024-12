Bergamonews.it - Atalanta, si rivede Soppy: ha giocato dieci minuti nella goleada dell’Under 23 contro il Lecco

Caravaggio. L’under 23 chiude il girone d’andata cogliendo un’importante e rotonda vittorioil, travolto per 5-2 dalla formazione guidata da Franscesco Modesto. I nerazzurri la sbloccano dopo appena 15? quando Cassa segna il suo primo gol tra i professionisti, ma iltorna immediatamente in partita grazie al pari griffato da Galeandro, bravo a ribadire in rete dopo il tiro respinto di Ilari. Nel segmento finale di frazione, l’Under 23 piazza l’allungo decisivo: Vlahovic, su lancio di Panada, impegna Furlan, ma sulla ribattuta arriva Alessio che insacca il gol del nuovo vantaggio. Prima dell’intervallo arriva il bis di uno scatenato Cassa, a segno dopo una bella azione personale.ripresa iltorna subito in partita con Sipos ma è uno squillo puramente illusorio: Vlahovic cala il poker e nel finale arriva la gioia della doppietta anche per Alessio, firmatario del definitivo 5-1.