A Roma il debutto di "Senza Respiro" con Pamela Prati e Simone Lambertini. Parla il regista Branchetti

di Emilia FilocamoL’incertezza che tesse la trama e tira i fili della vicenda come se fosse una marionetta per darle il passo e il ritmo desiderati, l’egoismo che trionfa e, trionfando, cambia i punti di vista sull’accaduto fino a stravolgere la realtà stessa e ad innescare il dubbio come una miccia pericolosa, l’ ironia che degenera nella farsa e la comoda maschera della finzione, truccata da immaginazione, che serve a coprire le nefandezze e le sconfitte, creando vincitori che non esistono. Un nodo complesso in cui ottica, reale ed assurdo si scontrano e non trovano un punto di incontro, caratterizza la piéce, di David Norisco che debutterà in prima nazionale al Teatro Marconi diil 10, 11 e 12 gennaio prossimi. Alla regia Francesco, in scenae Gianluca Lombardi con le musiche originali di Pino Cangialosi.