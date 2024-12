Movieplayer.it - 28 Anni Dopo è il secondo trailer horror più visto di sempre

Leggi su Movieplayer.it

Il successo delè stato così travolgente che Sony ha deciso di rilasciare il film originale del 2002 in digitale, disponibile per l'acquisto e il noleggio. Prima ancora della sua uscita, 28ha già ottenuto un record. Il, rilasciato il 10 dicembre, ha registrato un numero incredibile di visualizzazioni, diventando ilpiùdiper un film, subitoIt - Capitolo Due. In sole 24 ore, il sequel di 28 Giorniha generato un traffico così massiccio da convincere Sony a rilasciare il film originale del 2002 in versione digitale dal 18 dicembre, per l'acquisto e il noleggio. Una scelta dettata dall'entusiastica accoglienza da parte dei fan. La clip ha totalizzato 60,2 milioni di visualizzazioni globali, piazzandosi .