Wahby, il titolo dei Superleggeri sfuma solo ai punti con decisione non unanime

Prato, 15 dicembre 2024 - E' una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella della pugile pratese Emilynella finale per ilitalianoandata in scena ieri a Roma al palazzetto dello sport di piazza Apollodoro. A vincere incontro e cintura è stata la pugile di casa, Sonia Fracassi, ex atleta di mma. Una sconfitta arrivata ai, al termine di un match tiratissimo, e con un giudizio nonda parte della giuria tecnica. Il punteggio finale è stato infatti di 97-93, 93-97, 96-94, a testimonianza di quanto sia stato tirato il combattimento e di come gli stessi giudici abbiamo avuto impressioni differenti sull'incontro. Dopo uno stop di quattro anni e il ritorno sul ring a Sesto Fiorentino al PalaLilly battendo aila campana Mancusi, perquella di ieri era una tappa di avvicinamento al pieno ritorno nel mondo del pugilato.