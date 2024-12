.com - Volley femminile B1 / Vicenza di altro livello per la Clementina, Pieralisi Jesi corsara a Padova

Metà classifica per il sestetto di Sabbatini, serve ancora punti alla, che domenica sarà ospite della capolista Bologna, per uscire dalla zona bassa della graduatoriaVALLESINA, 15 dicembre 2024 – Vince lain trasferta, perde la2020 davanti al proprio pubblicoCLASSIFICA – Bologna 25;23; Riccione 21; Banca Annia Aduna*, Arena17; Cortina Express, Cesena* 16;, Giorgione Treviso 15; Teodora Ravenna 12;2020, Life9; Futura Teramo, Vergati* 6*una partita in menoQUI2020troppo forte per la2020 e successo netto per 0-3 delle venete. 1°set – gara subito sotto controllo perche crea un bel margine 7/12, 12/18, 13/23 per conquistare in scioltezza il primo punto. 2° set – quasi senza storia con le ragazze di Morettyi che riescono a scrivere solo 11 punti: 11/25 e 0-2.