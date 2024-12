Ilgiorno.it - Un’installazione di 1.200 origami per chiedere la pace nel mondo

Nell’atrio del Comune ondeggiano leggere 1.200 “Gru” per la. Le altre sono in un cestone, "porteranno fortuna a chi ne prenderà una". Inaugurazione l’altra sera per la maxi installazione sospesa che lega e raduna il risultato della maratona di piegatura che nell’ultimo mese e mezzo ha impegnato cittadini, bambini delle scuole, associazioni e tanta parte della comunità busserese e non soltanto. Tante mani e tanti grazie: nel gruppo promotore Elisabetta Brunetto (naturopata esta) e l’associazione Il sole e la torre, Cinzia Andreoni e associazione Under the same sky, Natalina Bianchi, associazione Chi può dirlo?. Ma l’elenco deglisti, amatori e dilettanti, che si sono dedicati all’impresa, è lunghissimo. Sulla parete, davanti all’opera, la storia vera della piccola Sadako Sasaki, vittima a posteriori delle radiazioni di Hiroshima, e delle sue mille gru.