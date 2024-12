Ilrestodelcarlino.it - Tubatura riparata a Valsamoggia, utenze riattivate ma parte l’inchiesta

(Bologna), 15 dicembre 2024 – Giornata di lavoro intensa quella di ieri per i sessanta operatori Hera che in due giorni hanno portato a termine quasi completamente la riattivazione, una ad una, delle circa seimilaalle quali è stata interrotta la fornitura di gas metano a seguito della falla aperta nella condotta ad alta pressione perforata nel tardo pomeriggio di giovedì scorso da una macchina operatrice attiva a lato della via Lunga di Crespellano, tra la via Emilia e il tracciato della Nuova Bazzanese. La falla è statanella mattinata di venerdì e subito dopo è stato riaperto il flusso del combustibile fossile nella condotta. A questo punto è partita la riattivazione di tutti i contatori delle singole abitazioni, disalimentati da subito, a cominciare dalla cabina primaria e dalle cabine secondarie per evitare danni ai rifornimenti e alle caldaie.