The Legend of Zelda | TotK Il Saggio del vento

Eccoci tornati ad una nuova parte della guida dedicata a Theof: Tears of the Kingdom. Dopo aver preso dimestichezza con i comandi e aver affrontato le prime missioni, ora siamo pronti a fare sul serio addentrandoci sempre di più nel regno di Hyrule. Oggi ci recheremo nella regione di Colbacco nella missione ildel, dove alla fine di essa affronteremo anche il nostro primo vero boss.Ildel, regione di ColbaccoRaggiuntla location a est del lago Ririroto, noteremo che il ponte che conduce al borgo dei Rito è crollato e la bufera incessante ha congelato tutte le superfici rendendo le pareti rocciose scivolose e quindi impossibili da scalare. L’unica soluzione rimasta per procedere è quindi quella di affidarsi al volo. Per poter superare gli ostacoli dovremo raccogliere delle pigne che andranno poi lanciate nel fuoco le quali provocheranno una vampata tale che riuscirà a farci decollare con la paravela e condurci oltre il burrone.