Ilgiorno.it - Tavolata di solidarietà. I volontari scaldano il Natale degli ultimi

Un momento di calore e di festa ha accolto ieri i senzatetto e chi vive gravi situazioni di marginalità all’Istituto Pavoniano Artigianelli di Monza. Si è ripetuto il tradizionale pranzo diofferto dal Comune in sinergia con il sistema di contrasto alla povertà Monza.Con (con un contribuito anche di BrianzAcque e Acinque Energia), grazie anche alla partnership dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, ai frati delle Grazie Vecchie e alla collaborazione dell’Istituto alberghiero Olivetti e del ristorante il Moro. La brigata in cucina, guidata dallo chef Vincenzo Butticè del Moro, ha proposto al centinaio di ospiti presenti un menu tipicamente natalizio: come antipasti, uno sformato di carote e gorgonzola e dell’insalata di nervetti, di primo le lasagne all’emiliana, di secondo l’arrosto di vitello con le patate, e infine, come dolce il panettone con crema.