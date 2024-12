Quifinanza.it - Si può rubare per necessità, soprattutto a Natale: fa discutere la sentenza della Cassazione

Oggi inflazione e carovita continuano a minacciare il potere d’acquisto di milioni di famiglie, che si trovano a dover gestire il bilancio mensile tagliando le spese superflue e facendo molta attenzione alla scelta dei beni di prima(tra cui gli alimenti e i prodotti per l’igiene). Per i genitori, inoltre, si sommano anche i costi legati all’istruzione, agli svaghi e all’abbigliamento dei figli.E se la tredicesima dà sicuramente una mano per i consumi e i regali legati alle festività natalizie, è però vero che chi non ha una occupazione talvolta si ritrova anche a non avere i soldi per mangiare. Le cronache dei giornali spesso raccontano storie di ordinaria povertà, in cui troviamo persone che hanno perso tutto per un investimento fallimentare o perché erose dai debiti. In mancanza di un tetto dove dormire, c’è chi vive in strada e negli spazi riparati che offre il territorio urbano, ma il problema del cibo è e resta un’urgenza primaria.