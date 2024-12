Gqitalia.it - Senna e altri 18 film da non perdere se ti piacciono le auto e le corse

Leggi su Gqitalia.it

è la miniserie televisiva in sei puntate dedicata al campione brasiliano - per molti il più forte pilota di tutti i tempi - prodotta e distribuita da Netflix. Non è la prima volta che il tre volte campione del mondo di Formula 1 viene raccontato attraverso lo sguardo delle telecamere, ma questa produzione ha visto il coinvolgimento della famiglia. Si chiude così un 2024 molto intenso per gli appassionati di, che qualche mese fa hanno potuto rivivere le vicende del mondiale rally 1983 in Race for Glory - Audi vs Lancia, ilcon protagonista Riccardo Scamarcio. Anche The Fall Guy, pur non essere propriamente una pellicola sul motorsport è pieno di scene spettacolari che riguardanomobili e diversimezzi di trasporto. Questi duee la miniserie su, si aggiungono a una lunga serie di produzioni dedicate al mondo dei motori.