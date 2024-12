Iltempo.it - "Saranno sepolti". La minaccia dell'Iran: chi c'è nel mirino

L'ha condannato con forza l'aggressione di Israele alla Siria dopo la caduta del deposto presidente Bashar al-Assad e ha avvertito che gli israeliani «pagheranno un prezzo alto e» in territorio siriano. «I sionisti pagheranno un prezzo alto ein Siria, ma ci vorrà un po' di tempo», ha dichiarato il comandante in capoe Guardie rivoluzionarieiane, generale Hosein Salami, a una conferenza a Teheran sulla guerra-Iraq degli anni Ottanta, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Condannando le azioni israeliane in Siria, in particolare nelle aree vicine a Damasco e Quneitra, Salami ha affermato che la crescente presenza dei sionisti in questi territori è «insopportabile» per la regione. Ha inoltre ribadito le affermazionia Guida supremaiana Ali Khamenei, che mercoledì ha detto che i giovani siriani finno per liberare i territori occupati.