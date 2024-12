Lanazione.it - "Qui ogni giorno va peggio". Comunità sconvolta dalla scoperta

Nessuno parla. Il presunto omicidio accaduto ieri ad Aulla ha lasciato l’intera città senza parole. I residenti di via del Popolo non sono quasi usciti di casa, nonostante il via vai di carabinieri e forze dell’ordine, le persone hanno preferito non intervenire o commentare la tragedia. Hanno pensato bene di restare chiuse in casa. Il sindaco Roberto Valettini è stato subito contattato e si è recato sul posto, ma anche lui preferisce non rilasciare dichiarazioni, visto che al momento è in corso un’attività giudiziaria. La città comunque è: anche se in passato si erano verificate liti o risse tra extracomunitari, questa è decisamente un’altra storia. A qualcuno in realtà è tornato alla mente un precedente del 2010, quando un operaio marocchino 31enne era rimasto coinvolto in una lite ed era morto per le coltellate ricevute.