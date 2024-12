Ilfattoquotidiano.it - Posta su TikTok i video delle evasioni, ma i carabinieri sono tra i follower: ora è in carcere

Noncurante del fatto di essere agli arresti domiciliari per droga, pubblicava isuesu. C’è una ripresa dove si vede lui che corre, il suo volto e la sua mano che saluta. E poi un altro filmato dove – colonnara di Eugenio Bennato, con tanto di ritornello ‘arrivano le guardie’ (che alla fine arriveranno davvero) – il 56enne detenuto inquadra una strada che ha raggiunto uscendo, illegalmente, da casa.Certo, l’evasore social non poteva immaginare che tra ici fossero anche i, che alla fine lo hanno incastrato. E così, dagli arresti domiciliari a Lettere, in provincia di Napoli, è finito dritto in. I militari dell’Arma hanno monitorato i suoi post a lungo, quindi li hanno comparati con itelecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione e, grazie all’analisi dei contenuti,stati in grado di accertare e comunicare al tribunale ben sei