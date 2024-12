Lanazione.it - Piove nell’atrio del Palazzo dei Sette

ORVIETOdeisemiallagato venerdì sera a causa delle infiltrazioni di pioggia (foto di repertorio) , che è arrivata fino all’atrio dell’immobile. La copertura in vetro e ferro dell’atrio presenta da molto tempo dei problemi e quandoaccade molto spesso che l’acqua finisca direttamente, sul quale si trova l’ingresso della libreria Giunti e dove è allestita in questi giorni una mostra di prodotti artigianali. I difetti della chiusura in vetro fanno si che anche un muro delsia esposto ad infiltrazioni d’acqua. Urge dunque un intervento per sistemare il tetto che anche nel periodo estivo provoca problemi di surriscaldamento. Sulla questione intervengono i consiglieri comunali di opposizione. "Abbiamo più volte evidenziato lo stato di degrado del patrimonio immobiliare pubblico.