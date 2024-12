Ilgiorno.it - Pavia, era punto di riferimento per il rione. Guido Maiocchi: “Io, costretto a chiudere l’edicola”

– Un foglio A4 chiuso nel plexiglas per salutare i suoi clienti e informarli, che a partire da oggidel Borgo, chiude., 55 anni, dopo esattamente due anni trascorsi dietro il bancone, ha deciso di tornare a lavorare nell’ambito sanitario. “Mi dispiace molto dover lasciare – ha dettonte con un passato da manager –, mi ero dato due anni per valutare l’andamento e, analizzando i dati sulla diffusione, soprattutto dall’ultimo anno a questa parte, non ho riscontri che mi lascino tranquillo”. Pochi i lettori, anche se il mercato è in leggera ripresa. “I giornali si leggono poco – ha aggiunto–, non c’è una notevole affezione alla lettura, ma il problema più grande è rappresentato da editori e distributore, che non supportano gli edicolanti. Nel panorama la pecca è questa”.