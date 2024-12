Oasport.it - Pagelle Mondiali nuoto: Lorenzo Mora, un argento che sa di riscatto! Miressi, l’uomo delle staffette

BUDAPEST 2024 SESTA GIORNATASi chiude con due medaglie il mondiale di Budapest per l’italia. una medaglia in parte attesa connei 200 dorso e una medaglia a sorpresa ma significativa con la staffetta 4×100 mista. Mancano Martinenghi e Ceccon, due campioni olimpici e l’Italia sale comunque sul podio in una gara iconica, riscattando in qualche modo quel black out dell’ultima giornata dei Giochi di Parigi. L’Italia chiude ottava nel medagliere con un oro, 5 argenti e 3 bronzi. Bottino soddisfacente se si contano le assenze, i 30 posti in finale conquistati e i record personali che dovrebbero essere 20. Sono 30 anche i record del mondo migliorati a Budapest, un numero esagerato come esagerate sono alcune prestazioni. Gretchen Walsh senza dubbio la donna dei campionati (ma non lontane sono Regan Smith, Kate Douglass e Summer McIntosh), Noè Ponti è indubbiamentedei campionati.