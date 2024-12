Calciomercato.it - Nuovo infortunio e niente Monza-Juventus: l’emergenza non finisce mai

Leggi su Calciomercato.it

Il calciatore ha accusato un problema muscolare e va verso il forfait per la partita in programma domenica 22 dicembreE’ un momento complicato per ladi Thiago Motta, che non sa più vincere in Serie A. I bianconeri, con il 2 a 2 acciuffato nel finale, contro il Venezia, con un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, sono al quarto pareggio consecutivo nel massimo campionato.nonmai (LaPresse) – Calciomercato.itIl grande successo contro il Manchester City è stato così subito dimenticato, con Kalulu e compagni che in Italia non vincono dal 9 novembre, quando conquistarono il derby contro il Torino. Poi sono arrivati lo 0-0 contro il Milan, l’1 a 1 contro il Lecce e i 2-2 contro Bologna e appunto con il Venezia. Domenica si proverà a rialzare la testa a, contro una squadra che ha dato filo da torcere alle big, ma che ha una classifica davvero da dimenticare.