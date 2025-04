THE COUPLE | CANALE 5 HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL REALITY CONDOTTO DA ILARY BLASI

COUPLE da lunedì su CANALE 5 terrà compagnia agli orfani del Grande Fratello che per oltre 6 mesi hanno spiato dentro quella casa che ora ospiterà nuovi inquilini.A condurre come noto ci sarà ILARY BLASI mentre gli OPINIONISTI sono stati svelati da Hit, già firma di Tvblog, e sono la giornalista Francesca Barra ed il coreografo Luca Tommasini.Un gruppo di personaggi noti e persone comuni, legati da affetto, parentele o rapporti professionali, vivranno insieme sperando di vincere il montepremi finale da 1 milione di euro.Nel cast di The COUPLE figurano Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi, Irma Testa.

