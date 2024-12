Musica | l’Orchestra Scarlatti in Cimarosa Haydn Mozart per i Concerti d’autunno

Leggi su Ildenaro.it

Per idella Nuova Orchestra, domenica 15 dicembre alle ore 19.00, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli (Largo San Marcellino 10), in programma “”, grandee un pianista d’eccezione di classe internazionale: Francesco Nicolosi, solista nel celebre Concerto K 466iano. Unraro e suggestivo e un delizioso Notturno didedicato al nostro Ferdinando IV di Borbone saranno la degna introduzione al momento clou della serata: il Concerto per pianoforte e orchestra K 466 di Wolfgang Amadeus, capolavoro tra i più amati del repertorio classico, ascolto di profonda e coinvolgente emozione, frutto di un’ispirazione potente che, come osservava Saint-Foix “non conosce alcun limite nell’espressione di tutti i sentimenti dell’anima umana”.