Laverita.info - Mosca a breve via dalla Siria. L’asse Usa-Israele-Turchia si gioca sulla questione curda

Jolani: «Presto elezioni». L’Iran indebolito avvicina Bibi ed Erdogan, ma resta l’attrito sui gruppi legati al Pkk, che Ankara vuole smantellare. La Russia sposta aerei in Libia.Secondo voto decisivo in Corea del Sud: il Parlamento di Seul approva l’impeachment per Yoon, dopo la crisi scatenata dall’introduzione della legge marziale. In migliaia in festa nelle piazze.Lo speciale contiene due articoli.