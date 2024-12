Meloni ripromette | i centri in Albania funzioneranno E assicura | Governo fino a fine legislatura Attacchi a Schlein Landini Conte Saviano e Prodi

Ilfattoquotidiano.it - Meloni (ri)promette: i centri in Albania funzioneranno. E assicura: “Governo fino a fine legislatura”. Attacchi a Schlein, Landini, Conte, Saviano e Prodi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi un milione di posti di lavoro in due anni per il quale Silvio Berlusconi sarebbe fiero, il finanziamento alla sanità “più alto di sempre”, la missionesull’immigrazione che “fa scuola in Europa” e “funzionerà”. La presidente del Consiglio Giorgiablinda ildal palco di Atreju, nel discorso conclusivo della festa di Fratelli d’Italia, assegnandosi una pagella con promozione. “Arriveremoalladella” giura, riconfermando l’anno prossimo come quello delle riforme, sia l’autonomia sia il premierato, una frase che aveva già pronunciato a2023 in riferimento al 2024. Un comizio durato oltre un’ora, tutto all’attacco, tutto appoggiato sulla polemica con i totem degli avversari politici: Elly, Giuseppe, Maurizio, Roberto, perRomanotornato imprevedibilmente alla ribalta – con questa “dedica” – sulla scena politica.