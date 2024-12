Oasport.it - Massimo Stano vince la 35 km di Dublino. Stoccata nel World Tour, gran tempo e minimo per i Mondiali

Leggi su Oasport.it

ha fatto il proprio ritorno in gara a quattro mesi di distanza dalle sue ultime uscite agonistiche avvenute alle Olimpiadi di Parigi 2024 (quarto posto nella 20 km e prova sottotono nella staffetta mista con Antonella Palmisano). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha deciso di cimentarsi con la 35 km, specialità di cui è stato Campione del Mondo nel 2022 ma che a partire dal 2026 non sarà più prevista nel programma internazionale.Il fuoriclasse pugliese si è imposto sulle strade di, dove è andato in scena l’ultima tappa stagionale del(livello bronze) riservato al tacco e punta. Il 32enne allievo di Patrizio Parcesepe ha dettato legge nella capitale irlandese,ndo con ildi 2h24:19, fermandosi così a poco più di un minuto dal suo record europeo (2h:23.