Ilrestodelcarlino.it - Marco Polo, mille lingue e un ‘Milione’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche Ferrara celebra. Ricorrono, quest’anno, i settecento anni dalla morte dell’autore del Milione, un’opera in grado di influenzare le successive, fino al secolo scorso, con Italo Calvino. l’Università si inserisce nelle celebrazioni di questa ricorrenza e lo fa con un convegno internazionale, organizzato dai docenti del dipartimento di Studi umanistici, Giuseppe Mascherpa e Fabio Romanini, dal titolo ‘e libri del Milione’. L’appuntamento è per domani a partire dalle 14 e proseguirà martedì dalle 9, per terminare alle 13.30 con un pranzo al buffet, sempre nell’aula magna del dipartimento, in via Paradiso 12. Parteciperanno molti tra i maggiori esperti mondiali della lingua e della filologia del Milione di, tra cui Eugenio Burgio e Samuela Simion, curatori della più recente pubblicazione in questo campo, ovvero ‘