Malore alla gara podistica l’ex carabiniere Carmine Notaro si accascia e muore | inutili i soccorsi

Dramma al Trofeo “Città di Nola”, dove domenica mattina, exin pensione e presidente dell’associazione “Bikers on the Road” di Saviano, è morto colpito da unimprovviso durante la. “Mi gira la testa”, ha detto prima dirsi al suolo e perdere i sensi.Ilimprovvisopartecipavacompetizione insieme al suo gruppo sportivo, un evento di 10 chilometri valido come campionato regionale, con oltre 1.300 partecipanti. Nonostante iimmediati, raccontano i presenti,non si è mai ripreso dopo il. “L’Asd Atletica Nolana esprime dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa di”, hanno scritto gli organizzatori sui social.Le premiazioni previste sono state annullate in segno di rispetto: “Le rinvieremo a una data da definire”, hanno comunicato.