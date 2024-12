Ilgiorno.it - "Macchè banlieue, siamo altro". Oggi la festa in via Mompiani

"Qualcuno ci ha accostati alleparigine. Non è così. Anzi, quello che è accaduto – la morte del povero Ramy Elgaml, che abitava in viacon la sua famiglia, e i disordini che hanno scosso la zona – deve spronare a conoscere davvero il Corvetto: se è necessario intervenire ancora di più per prevenire il degrado e promuovere la coesione sociale, occorre anche riconoscere l’impegno quotidiano di tante persone che si danno da fare. Invisibili, ma non per noi". A dirlo è Marilena Giglietti, fondatrice del Comitato Inquilini Corvetto.in via5, nella sede del Laboratorio di quartiere, nello stesso caseggiato in cui Ramy viveva, ci sarà unaper tutti i cittadini. Invitati anche rappresentanti istituzionali. "Un appuntamento diventato tradizione. Masarà ancora più importante, perché ora più che mai è necessario mostrare il “volto buono“ del Corvetto".