Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: epica sfida Niskanen vs Norvegia, 5 azzurri al via!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:23 I numeri degli: Martino Carollo (10), Davide Graz (16), Simone Daprà (22), Paolo Ventura (23), Federico Pellegrino (39)!!!! Oggi c’è chance di un ottimo risultato di squadra, singolarmente sarebbe ottimo un piazzamento nei primi 18/20.11:18 Chiaramente, le condizioni sono estremamente differenti da quelle della Finlandia. Ripetersi non sarà facile, soprattutto contro ossi duri come Harald O. Amundsen e Martin L- Nyenget. Per laperò ci saranno anche il rientrante Iversen; Valnes; Klaebo; Golberg e Krueger, oltre al giovane Ree.11:15 Lasarà battuta? Questo è il quesito odierno, in una delle poche gare in cui esiste un rivale degli scandinavi: Iivo, vincitore della 10 inaugurale in classico a Ruka.11:10 Tra circa 20? al via la 20km maschile con partenza ad intervalli.