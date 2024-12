Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: attesa per Johaug, Niskanen anti-Norvegia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Day 3 di competizioni da, ultima giornata di gare prima del Tour de Ski. Quest’oggi gli atleti sono impegnati nelle 20 chilometri con partenza ad intervalli in tecnica classica!Si gareggia contro il cronometro per la penultima volta nel, per l’ultima volta invece in tecnica classica, visto che la 15km di capodanno e valida per il TdS sarà a skating. Ci si aspetta ladava tutti tra i maschi, con lo specialista Martin Løwstrøm Nyenget che esordisce ae avrà voglia di mettere tutti i compagni di squadra in riga, lui che vanta un 3° posto nell’opening di Ruka (10km) in cui ha caduto il passo al compagno di squadra Harald øestberg Amundsen e Iivo. Difficile che il vincitore odierno si differenzi da questi tre nomi.