Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: grande rimonta di Pinheiro Braathen, bene Kastlunger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0013.28 Il croato perde un secondo solo nel primo intermedio. È fondamentale trovare il ritmo nelle prime quattro porte per farenella parte alta.13.28 Partito Filip Zubcic (-0.86).13.28 Subito fuori l’austriaco che incrocia le punte dopo poche porte.13.27 È il momento di Dominik Raschner (-0.86).13.27 Gstrein è dodicesimo a 1.21.ha guadagnato 14 posizioni.13.26 L’austriaco non riesce a prendere il ritmo nelle prime porte e perde un secondo e mezzo nella parte alta.13.26 Partito Fabio Gstrein (-0.82).13.25 Niente da fare per Nef che inforca nelle ultime porte ed è fuori.ha già recuperato 12 posizioni.13.25 Dopo due settori lo svizzero ha 35 centesimi di ritardo.