Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Sofia Morini in finale nei 200 sl, attesa per Mora

9.45: Luke Hobson vince l'ultima batteria con 1'41?55, secondo Smith. Ragaini con 1'43?92 è settimo9.44: Ai 100 Hobson, Miroslaw, Smith. Ragaini ottavo9.41: Che gara del finlandese Koski che parte fortissimo e resiste fino alla fine chiudendo secondo con 1'41?92 alle spalle del belga Henveux che esce nelcon 1'41?58. D'Ambrosio è ottavo e non sarà in, resta comunque il personale per l'azzurro. Ora Hobson e Ragaini9.38. Bene nelCaros D'Ambrosio che è terzo in 1'43?25 che è il personale. Difficilmente servirà per la. Vince l'australiano Giuliani con 1'42?67, secondo il francese Fuchs con 1'42?969.37: Ai 100 Giuliani, Fuchs, Lee, D'Ambrosio è sesto9.