LIVE Nuoto Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA | Lorenzo Mora argento nei 200 dorso! Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO18.35: oro per Siobhan Haughey con 1’50?62,per la canadese Harvey che si conferma eclettica e molto forte con 1’51?49, nuovo record americano, bronzo per la statunitense Weinstein con 1’51?62, nuovo record mondiale juniores. Non basta il record personale di 1’54?17 a Sofia Morini per evitare l’ottavo posto ma bene così l’azzurra18.34: SIOBHAN HAUGHEY! La rappresentante di Hong Kong resiste alla rimonta delle rivali e vince con 1’50?62, grandissimo tempo, non lontano dal record del mondo,per la canadese Harvey, bronzo per Weinstein, ottava Sofia Morini18.33: Ai 100 Haughey, Weinstein, Anderson, Morini ottava18.29: Ancora Italia! Sofia Morini al via nella finale dei 200 stile libero donne.