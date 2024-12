Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: inizia la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 11.3014.21 In fila indiana il gruppo si sta dirigendo verso il poligono.14.19 Sempre Hofer a fare l’andatura nel tratto più duro del tracciato, al suo fianco c’è Strelow.14.18 Hofer transita ai 1100 metri in testa. A seguire troviamo il kazako Mukhin, Claude e Laegreid.14.16 Risale pimpante il gruppo Hofer: bell’azione dell’azzurro che si mette in testa al gruppo.14.16 Ritmo compassato in quest’inizio, a comandare il gruppo ci sono Fabien Claude e Laegreid.14.15 SI PARTE!14.14 Tutto pronto per il via della.14.13 Condizioni metereologiche non idilliache. Sta nevicando parecchio in quel di, e il vento sembrerebbe aumentato. Non sarà unafacile per gli atleti impegnati quest’oggi.