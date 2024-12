Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Francia in testa, Italia indietro dopo i primi due poligoni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.1511.43 Riparte senza errori Magnusson, purtroppo arrivano quattro errori al poligono per Auchentaller. L’è costretta al giro di penalità.11.43 Ne sbaglia due la francese, aspettiamo la risposta delle avversarie.11.42 Julia Simon entra al poligono per disputare la sua serie di tiro in piedi.11.41 Simon non sta forzando: il gruppo recupera circa 3? sulla francese. Auchentaller riporta l’in 11ma posizione ai 3.6 km.11.40 Il vantaggio di Simon sulle inseguitrici rimane intorno a una quindicina di secondi. Auchentaller recupera oltre 8? sulladella corsa e si riporta sulla scia del plotone che va dalla seconda posizione in giù.11.38 Alle spalle di Simon il gruppo è compatto: il passo della francese è insostenibile per qualsiasi delle frazioniste impegnate in questo momento.