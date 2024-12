Iltempo.it - Landini "sciopera per la sinistra e non per i lavoratori": la bordata di Meloni

La presidente del Consiglio Giorgiaha chiuso Atreju 2024 passando in rassegna tutti i temi che accendono e dividono l'Italia e ha messo nel mirino chi, più che pensare al bene del Paese, getta fango sul governo e su una maggioranza compatta. Maurizio, il segretario della Cgil che in occasione dello sciopero generale ha dichiarato di voler "rivoltare il Paese come un guanto", "non fa gli scioperi per aiutare ima per aiutare la", ha detto la premier dal palco del Circo Massimo. "Ho grande rispetto per il lavoro dei sindacati", ha precisato, ma facile è "distinguere una verità dalle menzogne" e capire che"per giustificare il suo incitamento alla rivolta sociale" usa "toni che non hanno precedenti nella storia del sindacato, che se li avessero utilizzati noi sarebbero arrivati i Caschi blu dell'Onu", ha fatto notare.