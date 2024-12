Cinemaserietv.it - Il robot selvaggio in streaming

Leggi su Cinemaserietv.it

Il film Ilinlegale completo è disponibile in italiano su RakutenTv, Microsoft Store. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: RakutenTvNon disponibileNon disponibile9.99 € (SD, 4K, HD) INSU: Microsoft StoreNon disponibileNon disponibile15.99 € (SD, HD)Powered by FilmamoRegia: Chris SandersAnno: 2024Genere: Fantastico, Famiglia, Avventura, ScifiPaese: Stati UnitiAttori: Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Bill NighyDurata: 101?Distribuzione: DreamworksLa trama de Ilnarra la storia di Roz, unsenziente naufragato su un’isola popolata da animali selvatici; la convivenza tra due mondi così distanti all’inizio è difficile, ma col tempo Roz prende sotto la sua ala un cucciolo di oca, unico superstite dell’involontario massacro della sua famiglia, proprio da parte di Roz.