Secoloditalia.it - Il libro. Il barone Evola dove non l’avete mai visto (e letto): viaggio al termine dei locali notturni

1974-2024: sono trascorsi cinquant’anni dalla morte di Julius, autore che rimane tra i più frequentati dairi di destra. In questo cinquantenario si sono pubblicati e presentati diversi libri, fatte conferenze, scritti articoli commemorativi, e senz’altro il più significativo evento editoriale è stato la pubblicazione, per le Edizioni Bietti, della prima vera biografia del filosofo ed esoterista, ma anche artista, romano: Vita avventurosa di Juliusdi Andrea Scarabelli. Ora, sempre a Scarabelli, ma in coppia con Adriano Scianca, da cui è nata l’idea, si deve quella che è la più originale e meno scontata delle antologie di scritti evoliani uscite negli ultimi anni: Notturno europeo. Serate sull’orlo della catastrofe (Altaforte Edizioni, pp. 158, € 16,00).Il titolo potrebbe fare pensare a un “notturno” esoterico, ma in questa antologia la cultura esoterica difa capolino assai raramente (nella visita al castello “infestato” di Campo Tures, in Tirolo, ad esempio), poiché nei diciassette testi in essa raccolti il “” racconta soprattutto i suoi viaggi in varie capitali europee, con prevalente attenzione verso il’autore di Rivolta contro il mondo moderno si mostra perfettamente a suo agio, parlandone da autentico connaisseur.