Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Michele Turbato da Agata Rolando!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Unal: Vinicio cade nella droga.scosso da. Samuel e Nunzio si sfidano a duello!Unal: Un errore gravissimo di Valeria costringe Niko a raggiungere Manuela a Torino! Vinicio sprofonda in un vero e proprio tunnel! Luca propenso a lasciare Napoli!agitato dopo un dialogo con! Samuel e Nunzio si lanciano una sfida!Prima delle festività pasquali, assisteremo a vicende pronte a tenerci con il fiato sospeso! LeUnalsulleannunciano grandi cambiamenti! Il mese di Aprile ’25 è pronto a riservarci diverse sorprese, soprattutto in ambito amoroso! Valeria si renderà protagonista di un qualcosa che provocherà forte amarezza in Niko, al punto da spingerlo a lasciarla ed a raggiungere Manuela a Torino! Intanto, proseguirà la conoscenza tra Samuel e Gabriela.