Difesa Ue Giorgetti Arriviamo al 2 del Pil senza stop al Patto di Stabilità

Difesa Ue senza chiedere la deroga nazionale al Patto di Stabilità. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, al termine dell’Ecofin informale a Varsavia.Il ministro Giorgetti a Varsavia, a margine dell’#Ecofin ha incontrato i ministri delle finanze @joergkukies ??, @stephanielose ??, @MarkoPrimorac ??, il commissario per l’economia ?? @VDombrovskis. pic.twitter.com/psGGi289FW— MEF (@MEFGOV) April 12, 2025In sostanza ci si è resi conto che lo stop alle regole di bilancio europeo, su cui l’Italia aveva insistito tanto, alla fine conviene a chi può spendere, come la Germania, mentre non crea spazio fiscale ai Paesi che hanno già ridotte capacità di spesa. Anzi, aumenta il debito, i suoi costi, ed espone i paesi al giudizio dei mercati. Lapresse.it - Difesa Ue, Giorgetti: “Arriviamo al 2% del Pil senza stop al Patto di Stabilità” Leggi su Lapresse.it L’Italia è impegnata a raggiungere l’obiettivo Nato del 2% del Pil in spese dellaUechiedere la deroga nazionale aldi. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo, al termine dell’Ecofin informale a Varsavia.Il ministroa Varsavia, a margine dell’#Ecofin ha incontrato i ministri delle finanze @joergkukies ??, @stephanielose ??, @MarkoPrimorac ??, il commissario per l’economia ?? @VDombrovskis. pic.twitter.com/psGGi289FW— MEF (@MEFGOV) April 12, 2025In sostanza ci si è resi conto che loalle regole di bilancio europeo, su cui l’Italia aveva insistito tanto, alla fine conviene a chi può spendere, come la Germania, mentre non crea spazio fiscale ai Paesi che hanno già ridotte capacità di spesa. Anzi, aumenta il debito, i suoi costi, ed espone i paesi al giudizio dei mercati.

