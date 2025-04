Vismederi Costone domina a Gazzada vittoria netta 92 72

Gazzada 72 Costone 92 LAGHI Gazzada: Aliverti, Cassinerio 2, Mina 5, Tannoia 6, Pesenato 10, Veronesi, Pisoni, Dell’Acqua 4, Dagri 13, Gaye 14, Carnelli, Lovato 18. Allenatore Bianchi. Costone: Brocco, Massari ne, Nasello 9, Paoli F. 14, Paoli M. 19, Banchi 11, Zeneli 6, Bruttini, Sebastianelli 11, Bastone 19, Torrigiani 3. Allenatore Belletti. Arbitri: Molteni, Martinetti. Parziali: 24-30, 41-59, 57-73. Gazzada – Il Costone c’è e non vuole mollare. A Gazzada è arrivata una bella vittoria del Vismederi, un successo netto, frutto del grande carattere oltre che della qualità di gioco dei gialloverdi. 92-72 il punteggio finale che ha premiato un Costone ottimo, determinato e sempre costantemente in controllo del gioco. La partita era iniziata subito con un Vismederi molto ispirato che, dopo aver preso le misure ai padroni di casa, piazzava un parziale di 9-0 che, dal 13-11 Gazzada, ribaltava letteralmente l’inerzia dell’incontro dandola definitivamente in mano a Zeneli e soci. Sport.quotidiano.net - Vismederi Costone domina a Gazzada: vittoria netta 92-72 Leggi su Sport.quotidiano.net 7292 LAGHI: Aliverti, Cassinerio 2, Mina 5, Tannoia 6, Pesenato 10, Veronesi, Pisoni, Dell’Acqua 4, Dagri 13, Gaye 14, Carnelli, Lovato 18. Allenatore Bianchi.: Brocco, Massari ne, Nasello 9, Paoli F. 14, Paoli M. 19, Banchi 11, Zeneli 6, Bruttini, Sebastianelli 11, Bastone 19, Torrigiani 3. Allenatore Belletti. Arbitri: Molteni, Martinetti. Parziali: 24-30, 41-59, 57-73.– Ilc’è e non vuole mollare. Aè arrivata una belladel, un successo netto, frutto del grande carattere oltre che della qualità di gioco dei gialloverdi. 92-72 il punteggio finale che ha premiato unottimo, determinato e sempre costantemente in controllo del gioco. La partita era iniziata subito con unmolto ispirato che, dopo aver preso le misure ai padroni di casa, piazzava un parziale di 9-0 che, dal 13-11, ribaltava letteralmente l’inerzia dell’incontro dandola definitivamente in mano a Zeneli e soci.

