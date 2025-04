Metropolitanmagazine.it - Smartphone e computer sono esenti dai nuovi dazi imposti da Trump, anche dalla Cina

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato chestati esclusi daiglobali reciprochi. In una nota condivisaUS Customs and Border Protection, la maggiore tra le forze dell’ordine per la sicurezza delle frontiere, l’esenzione si applicaalle tariffe del 145 per cento imposte alle importazioni cinesi e comprende altri dispositivi e componenti elettronici, tra cui semiconduttori, celle solari e schede di memoria.Le tariffe avrebbero un forte impatto sui giganti tecnologici americani come Apple, che ha il 90 per cento della produzione e dell’assemblaggio di iPhone in.La nuova esenzione si applica ai prodotti entrati negli Stati Uniti o prelevati dai magazzini a partire dal 5 aprile.ha annunciato chestati esclusi daiLa decisione arriva dopo che l’amministrazioneha imposto nei giorni scorsi un’aliquota tariffaria minima del 145% sui prodotti cinesi importati negli Usa, sfida a Pechino che come effetto collaterale avrebbe avuto un impatto significativo sui giganti della tecnologia come Apple, che producono iPhone e altri prodotti in