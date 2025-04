Iltempo.it - Candidate velate, poligamia e invocazioni ad Allah. La lista islamica va al voto

Leggi su Iltempo.it

È oggi il giorno clou per Monfalcone: si va alper le elezioni comunali e i fari sono puntati sulladi Bou Konate. Si tratta del candidato sindaco islamico, senegalese di nascita e di religione musulmana, che si presenta con «Italia plurale», unacomposta interamente da stranieri, per la maggior parte, appunto, di fede. Ma da chi era stato lanciato il simbolo di «Italia plurale»? Indovinate un po', proprio da Aboubakar Soumahoro, uno dei principali sostenitori del candidato. Ma non ci rendiamo conto che parliamo di una città in cui gli abitanti stranieri sono circa il 30% su 30 mila residenti e in cui è fortissima la componente del Bangladesh, che maggiormente rifiuta l'assimilazione culturale con la società occidentale. Altro aspetto inquietante: circa il 95% del welfare è destinato agli extracomunitari (la maggior parte non parla nemmeno correttamente l'italiano) perché molte donne non lavorano perché costrette dai mariti a badare ai numerosi figli, e i redditi ISEE sono quindi bassi.