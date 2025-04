Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina cerca riscatto nei Playoff Challenge a Padova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ il giorno del secondo appuntamento neiper lache oggi alle 16 sarà di scena ain una gara che deve segnare un cambio di rotta dopo l’esordio negativo nella competizione. Una stagione lunghissima quella della, la prima da squadra di Superlega, un piccolo capolavoro per un centro di 3mila abitanti. Stagione iniziata assolutamente in salita con undici sconfitte consecutive nel girone di andata, chiuso con soli due punti conquistati, frutto di due tie-break persi. Poi la svolta arrivata a Monza con il successo al primo turno del girone di ritorno che ha ridato uno slancio incredibile alla stagione confermato per tutte le seguenti gare, partendo dal successo interno con Modena, il primo al PalaSavelli. Una stagione che ha portato alla salvezza anticipata a due giornate dalla fine e il decimo posto finale che ha qualificato Petkovic e compagni ai, che mettono in palio un posto in Europa.