Istruzione e Formazione una scommessa per il Sud una prospettiva per l’Italia convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 15 aprile, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Istruzione e Formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l'Italia". Interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

