Rimadesio sconfitta dal AZ Pneumatica salvezza a rischio dopo 12 giornate senza vittorie

Questa volta lala combina proprio grossa, resuscita una squadra che non vinceva da 12praticamente retrocessa (basterà che oggi Ragusa vinca per decretarne il ritorno in B2) e si complica maledettamente la vita, con le proprie mani, in chiavediretta. A Castellanza vince l’AZ(87-78), che contrariamente al solito non cede nel finale, anzi cresce nel quarto decisivo soprattutto in difesa concedendo solo due punti nei primi sette minuti e 10 in tutto (contro i 29 dei locali!). Lasprofonda ed è buio pesto in casa bluarancio che se vorrà mantenere la categoria dovrà totalmente cambiare faccia. Sono (anche) gli ex ad affossare l’Aurora, Beretta nel primo tempo, poi Maspero, addirittura Fioravanti con tre triple tutte pesanti nel secondo tempo.