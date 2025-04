Fiorini Pesaro Rugby sfida decisiva contro Valsugana per i playoff

playoff per la Fiorini Pesaro Rugby. Con la vittoria a Tarviusium, si è conquistata il diritto di giocarsi tutto nell'ultima partita il 27 aprile in casa alle 15.30 contro la capolista Valsugana che la precede di tre punti in classifica. Pesaro sarà costretta a centrare una vittoria da cinque punti in classifica, vale a dire con almeno quattro mete segnate, per conquistare la vetta ed evitare di essere superata da Viadana che la affianca al secondo posto in classifica ma con cui ha gli scontri diretti a favore. Una partita da dentro o fuori che decreterà la squadra che accederà ai playoff, fondamentale per un doppio obiettivo: i playoff sanciranno la squadra che sarà promossa in serie A Elite (massimo campionato italiano), ma anche quelle che nella prossima stagione comporranno la Serie A1.

