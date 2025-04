La settimana di Dossier il mercato nero degli abiti usati a Palermo identikit del boss della Noce

abiti usati di Palermo. Un grande business che ha avuto come principale effetto. Palermotoday.it - La settimana di Dossier: il mercato nero degli abiti usati a Palermo, l'identikit del boss della Noce Leggi su Palermotoday.it Contenitori abusivi rimasti in strada per oltre dieci anni, una vendita illecita che può fruttare più di 7 mila euro al mese, e aziende costrette ad abbandonare la raccolta legale. C’è un universo sommerso dietro aglidi. Un grande business che ha avuto come principale effetto.

Potrebbe interessarti anche:

Chi c'è dietro i 5 centri commerciali che hanno rivoluzionato il mercato e gli affari del boss di Villaseta con la droga : la settimana di Dossier

La settimana di Dossier : dalla mappa degli autovelox agli "ex" della politica catanese

Mercato coperto - il tempo stringe : una settimana per il progetto. L'assessore : "Attendiamo le integrazioni"

Ne parlano su altre fonti La settimana di Dossier: il mercato nero degli abiti usati a Palermo, l'identikit del boss della Noce. Mercato nero dei dossier: il ruolo del poliziotto brindisino per la procura di Milano. Dossieraggio e mercato nero dei dati: clonata anche un’email del Presidente Mattarella. Dossieraggio, dipendenti infedeli e mercato nero dei dati. Coinvolte anche figure dell’ACN. Dossieraggi illegali su imprese e manager: ecco come funzionava il mercato nero delle info riservate. Dossieraggio, un mercato nero di dati riservati da milioni di euro: indagati anche Arpe e Del Vecchio.

Come riferisce cataniatoday.it: La settimana di Dossier: dalla banda delle schede carburante alla task force della polizia a San Cristoforo - Decine di tessere clonate in maniera seriale in molti autoparchi sparsi in quasi tutte le province dell'Isola e non solo. La squadra operava a macchia di leopardo tra Sicilia, Calabria e Campania, ma ...

Dalle pagine di palermotoday.it si apprende che: La settimana di Dossier: chi sale e chi scende in Fratelli d'Italia, la mappa dell'amianto a Palermo - Le mappe di Dossier. Questa settimana la sezione approfondimenti e inchieste di PalermoToday ha realizzato due mappe per capire meglio la città. La prima riguarda il patrimonio immobiliare dell ...

Come si legge su torinotoday.it: Mercato nero di animali e piante, un traffico da miliardi di euro: le storie che attraversano la città di Torino - Dai puma "di compagnia" sequestrati in una villa al Parco La Mandria ai pappagalli più rari da oltre 30mila euro l'uno: le sfide di chi contrasta il crimine a Torino e l'eccellenza del Centro ...