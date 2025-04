Laverita.info - Mai dire Blackout | Petrolio, la sfida dei prezzi bassi

Barile giù, produttori texani in crisi. Il deficit dell’Arabia Saudita reclamapiù alti. L’eolico offshore danese chiede il salvataggio. Thailandia al negoziato con gli USA sui dazi. Fresco in Egitto, più gas per l’Europa.